Fiorentina, Pioli: "Speravo di soffrire meno. Partita che servirà alla squadra"

Firenze, 28 agosto 2025 - Paura tanta, ma alla fine la Fiorentina ha vinto anche al ritorno dopo il 3-0 dell'andata. A Reggio Emilia il Polissya rimane in vantaggio a lungo di due gol, poi però nel finale crolla sotto i colpi di Dodo, Ranieri e Dzeko per il 3-2 finale. Stefano Pioli analizza partita e qualificazione a fine gara. "Il primo tempo è figlio di un errore difensivo iniziale. Abbiamo subito il 2-0 ma poi siamo stati bravi a ricompattarci e a rimetterci a posto. Nel primo tempo abbiamo giocato troppo fuori. Speravamo di soffrire meno ma questa partita servirà molto alla squadra perché ci ha dato delle indicazioni chiare. Passare il play-off era il primo obbietivo ed è stato bello festeggiare con i nostri i tfosi. Adesso pensiamo alla prossima, sapevamo che sarebbe stato difficile ma la squadra sta crescendo".

Quanto hanno aiutato dei leader come Gosens e Dzeko stasera?

“Quando vinci è facile e sono tutti dei leader. Quando vai in difficoltà emergono le qualità e le caratteristiche da leader. Ci sono i giocatori che aiutano la squadra in campo. Mandragora, De Gea, Dzeko, Gosens, Dodo aiutano la squadra a superare questi momenti. Comunicano in modo positivo in campo”.

Comuzzo può essere stato condizionato dalle voci di mercato nel corso della settimana?

“Beh, sì sicuramente, queste situazioni ti portano ad avere altro nella testa. Da quello che ho visto io in allenamento è sempre stato concentrato ma ovvio che è una situazione che impegna mentalmente e che ti fa stare al telefono. Purtroppo non decidiamo noi le date del mercato. Ci dobbiamo lavorare dentro e adesso concentriamoci sul Torino. La società penserà al mercato e se ci sarà la possibilità di migliorarci lo faremo. Adesso per noi è bene rimanere concentrati perché vogliamo cominciare a vincere anche in campionato”.

Questa è una partita che può farvi imparare diverse cose…

“La cosa importante è non ripetere gli stessi errori. Dobbiamo imparare ad uscire meglio dalla pressione avversaria, muoverci meglio e avere più personalità in uscita. La squadra è sempre disponibile e i ragazzi sono curiosi. Questa gara ci servirà sicuramente”.

Nella sua idea di calcio Kean e Dzeko possono giocare insieme?

“Edin e Moise possono giocare insieme sicuramente. Edin può fare il riferimento ma può giocare anche sotto Moise. Ha avuto dei problemini alla schiena sennò li avrei anche provati insieme. E’ un campione in tutti i sensi”.

Alessandro Latini