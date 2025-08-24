Fiorentina, Pioli: "Pareggio giusto, ci siamo andati vicini. Ora testa alla Conference"

Firenze, 24 agosto 2025 - Non fa drammi Stefano Pioli, che ha visto sfuggire la vittoria a Cagliari al 94' a causa del colpo di testa di Luperto che ha trovato un De Gea non impeccabile. Questa l'analisi del tecnico della Fiorentina, che guarda già alla sfida di giovedì contro il Polissya. Fondamentale non sbagliarla per non compromettere il largo vantaggio ottenuto all'andata. "Per lo svolgimento della partita il risultato è anche giusto. Sul gol ci siamo posizionati male: ci siamo posizionati troppo bassi e non abbiamo attaccato la palla. La vittoria ci è sfuggita per poco. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica, meglio nel secondo dove abbiamo trovato distanze e compattezza migliori e abbiamo giocato meglio nel complesso".

Su cosa dovete lavorare di più nelle prossime settimane?

"Su tutto, siamo insieme solo da quaranta giorni. Volevo dare continuità alla squadra che aveva fatto bene giovedì. Dobbiamo essere più compatti e rapidi, ci sono tante cose da fare e da migliorare ma vedo la giusta attenzione e volontà. Siam andati meglio nel secondo tempo, peccato per la mancata vittoria".

Cosa vi ha dato in più il cambio di Mandragora?

"Non credo che sia stato solo il cambio di Mandragora o quello di Viti, che ha alzato la qualità del palleggio. Mandragora è un giocatore importante, non ha fatto la preparazione con continuità e ci darà sicuramente una grossa mano".

Dzeko e Kean possono giocare insieme dal primo minuto?

"Sono due attaccanti completamente diversi che possono anche giocare insieme. Volevo inserire Dzeko ma poi ho avuto il cambio obbligato di Gosens e non ho potuto fare la sostituzione che avrei voluto. Moise può crescere tanto ancora, lo sa e sta lavorando duramente".

Cosa si aspetta in questa ultima settimana di mercato dalla società?

"Se il club troverà qualche soluzione si farà trovare pronto. Ora concentriamoci solo sulla prossima gara di giovedì contro il Polissya. Dobbiamo riprendere energie in vista della Conference League e chiudere questo preliminare. Poi penseremo al Torino".

Quanto le è mancata la Serie A?

"La Serie A mi è mancata ma ho fatto un'altra esperienza. Non so qunato sono cambiato. Sono contento di essere alla Fiorentina. Stiamo lavorando bene e stiamo crescendo tanto".

Alessandro Latini