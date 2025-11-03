Fiorentina, si tratta per l'addio di Pioli. Al suo posto avanza D'Aversa. E ora i viola sono ultimi

Firenze, 3 novembre 2025 - Stefano Pioli non sarà più l'allenatore della Fiorentina. Questa ormai è una certezza, al termine di una giornata lunga e d'attesa, che però non ha ancora portato risvolti ufficiali e definitivi. Tra l’allenatore emiliano e la dirigenza viola non si è ancora trovato un accordo per una separazione anticipata. Pioli, legato al club da un contratto triennale da 3 milioni di euro l’anno, non intende rinunciare a quanto stabilito, mentre la società - con il presidente Rocco Commisso in costante contatto dagli Stati Uniti - non ha ancora deciso di procedere con l’esonero per evitare di dovergli corrispondere l’intero ingaggio. Se la situazione di stallo dovesse però proseguire e non si riuscisse a trovare un compromesso economico per la risoluzione consensuale, non è escluso che la proprietà opti proprio per l'esonero.

Nel frattempo, si sono intensificate le valutazioni sul possibile successore. Le quotazioni di Roberto D’Aversa, 50 anni, ex Empoli, sono in netta ascesa. Il tecnico conosce bene calciatori come Pongracic e Piccoli, già allenati a Lecce. Nelle ultime ore sembra aver superato nelle preferenze Paolo Vanoli, ex Torino. Non mancano però altri nomi nel toto-allenatore: da Alessandro Nesta fino alla costosa suggestione Roberto Mancini: le voci si rincorrono senza sosta.

Parallelamente resta aperta anche la questione del direttore sportivo, dopo le dimissioni di Daniele Pradè arrivate sabato scorso. Nomi papabili (non nuovi) sono quelli di Gianluca Petrachi e Cristiano Giuntoli, ma le ultime ore hanno visto impennarsi le quotazioni di una promozione interna. In corsa non solo il dt Roberto Goretti ma anche Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile.

La Fiorentina, alle prese con una crisi profonda di gioco e risultati (soli 4 punti in 10 giornate e sei sconfitte), da questa sera è ultima in solitaria in classifica in seguito alla vittoria del Genoa sul campo del Sassuolo per 1-2. Dopo il ko interno con il Lecce e la contestazione dei tifosi, squadra, staff e dirigenti (Ferrari e Goretti) sono in ritiro al Viola Park fino a mercoledì, giorno della partenza per la Germania dove giovedì è in programma la sfida di Conference League contro il Mainz. Oggi la squadra ha svolto soltanto un lavoro di scarico in palestra sotto la guida di Pioli e del suo staff. Non è ancora chiaro chi dirigerà l’allenamento di domani in vista dell’impegno europeo. Ai giocatori è stato concesso un breve permesso per rientrare a casa e recuperare qualche effetto personale, con l’obbligo di rientro al centro sportivo entro le 20.

Alessandro Latini