Fiorentina, Pioli: "Emozionati e carichi, dobbiamo stare in Europa"

Firenze, 20 agosto 2025 - Dalla sala stampa della Fubtal Tatran Arèna di Presov è intervenuto in conferenza stampa Stefano Pioli, alla vigilia della sfida d'andata per il playoff di Conference League contro il Polissya. Nessuna domanda di mercato per il tecnico gigliato, ma la Fiorentina in serata ha messo le mani su Roberto Piccoli, attaccante che arriva dal Cagliari per circa 25 milioni più bonus. Queste le parole di Pioli sulla sfida europea. "Non ho dovuto lavorare sulle motivazioni, se l'avessi dovuto fare avrebbe voluto dire che eravamo messi male. Da quando abbiamo iniziato, il 14 luglio, abbiamo in mente una data, quella di domani, 21 agosto e quella del ritorno del 28. Abbiamo lavorato per quaranta giorni e sappiamo quant'è importante questo preliminare per la nostra crescita e le nostre ambizioni".

Per lei cosa rappresenta la Conference?

"Per noi questa competizione è un'occasione. In Europa ci stanno le grandi squadre. Se vogliamo salire di livello dobbiamo stare in Europa. Per me questo è essere ambiziosi. Sappiamo che la prima partita sarà complicata. Loro sono bravi, giocano bene, il loro allenatore è bravo e furbo. Oggi ha detto che sono stanchi, non ci credo perché ha sempre cambiato tanti calciatori. L'emozione per me c'è. Voglio una rosa competitiva perché vogliamo giocare ogni tre giorni. Siamo motivati ed emozionati".

Domani giocherete con il tridente visto durante l'estate?

"Abbiamo fatto tante prove anche per conoscerci. Abbiamo cambiato qualche cosa nel nostro stile gioco. Tutti i test fatti mi hanno dato spunti interessanti. Vediamo domani cosa deciderò".

Che squadra è il Polissya?

"Stanno bene in campo e attaccano bene anche con i centrocampisti. Hanno vinto con facilità le prime partite e ci creeranno alcuni problemi. Noi dobbiamo fare una partita seria, con grande rispetto dell'avversario. Sono una buonissima squadra, non lo dico per dire. Ma giocano davvero bene e sono ben allenati. Sarà una partita di livello europeo".

Sull'esclusione di Beltran.

"Ci sono movimenti di mercato, sono partiti solo i calciatori che sono dentro alla partita con la testa".

C'è ancora qualcosa che può migliorare?

"Ci sono alcune cose da migliorare, è inevitabile. Per conoscerci meglio c'è tempo, ci sono tanti allenamenti e tante partite. Tra giocatori intelligenti l'alchimia può nascere bene".

Ancora sul Polissya.

"Sicuramente è una buonissima squadra. Hanno dei concetti, giocano bene. E' una squadra completa e ben allenata. Ci saranno tutte le difficoltà che si trovano in Europa".

Sullo stadio.

"Lo stadio è piccolo e carino, il campo spero che lo sistemino un po' meglio, oggi non era in grandi condizioni. Avremo i nostri tifosi al seguito, daremo il massimo".

Su Dzeko e De Gea.

"Stiamo parlando di due campioni, sono motivati e mettono grande energia su quello che si fa. Da loro ci si aspetta un contributo importante".

Sul campionato slovacco.

"E' la prima volta che gioco in Slovacchia, conosco meglio la nazionale di Calzona, che sta facendo buone cose, rispetto alle squadre di club".