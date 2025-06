Fiorentina, Fazzini alle visite mediche. Pioli si libera dall'Al Nassr, l'addio a Biraghi

Firenze, 25 giugno 2025 – Giornata intensa in casa Fiorentina. In mattinata è arrivato a Villa Stuart il nuovo centrocampista viola Jacopo Fazzini, accompagnato dal Dottor Serni con un van della società. Il talento massese, in arrivo dall'Empoli per circa 9 milioni +1 di bonus, arriverà al Viola Park nel pomeriggio per firmare il suo nuovo contratto quinquennale con la Fiorentina. Dopo il rinnovo di De Gea, l'acquisto di Dzeko e il riscatto di Gudmundsson è il quarto mattoncino della nuova Fiorentina. Il quinto sarà Mattia Viti nei prossimi giorni. L'affare è già chiuso con il Nizza sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 5 milioni, più il 10% sull'eventuale futura rivendita. Intanto, a proposito di mattoncini, si è liberato dall'Al Nassr quello più importante. Stefano Pioli non è più il tecnico del club arabo. Questa mattina la società saudita ha annunciato la separazione consensuale con il tecnico emiliano, in procinto adesso di tornare per la terza volta alla Fiorentina. L'annuncio, per le note questioni fiscali, non arriverà comunque prima del 3 luglio, giorno nel quale dovrebbe partire alla volta di Firenze. "La società Al-Nasr Club comunica ufficialmente la cessazione del rapporto contrattuale con l'allenatore della prima squadra, mister Stefano Pioli. Apprezziamo lui e il suo staff per tutti gli sforzi compiuti con Al-Nasr e auguriamo loro successo". Questo il comunicato che chiude definitivamente l'esperienza in Arabia di Pioli e avvia di fatto ufficiosamente il conto alla rovescia per vederlo in viola. Pioli in ogni caso sta lavorando da remoto alla costruzione della sua nuova squadra. C'è il suo timbro tecnico su tutte le operazioni portate avanti da Pradè nel corso di questi giorni.

Stamani, inoltre, la Fiorentina ha voluto salutare con un accorato comunicato il suo ex capitano Cristiano Biraghi, riscattato ufficialmente ieri dal Torino per 250mila euro. "Il presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine, la loro famiglia e tutta la dirigenza della Fiorentina salutano con affetto e gratitudine Cristiano Biraghi, ringraziandolo per l’impegno, la professionalità e la passione con cui ha onorato la maglia viola in questi anni. Cristiano non è stato solo un giocatore, ma un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, un capitano vero, capace di guidare il gruppo con orgoglio e cuore. In bocca al lupo per la tua prossima avventura, Cristiano. Firenze sarà sempre casa tua".