Fiorentina, Pioli: "Non conta il mio futuro, conta fare i risultati. Abbiamo perso per i dettagli"

Firenze, 5 ottobre 2025 - Non arriva la vittoria per la Fiorentina, che perde anche nel big match contro la Roma. La squadra di Pioli mostra qualche passo in avanti, ma è chiaro che servano i punti in questo momento. Adesso la sosta, poi in campionato arriveranno Milan, Bologna e Inter, con la trasferta di Vienna di Conference League. Calendario da brividi fino a novembre. Questa l'analisi di Stefano Pioli al termine della gara. “Mi aspettavo un risultato diverso per quello che abbiamo creato. Quando vai in vantaggio in quel modo, alla fine la devi vincere. Avevo detto alla squadra che la Roma è una squadra cinica e noi dovevamo essere come loro ma invece abbiamo subito due gol dove la collaborazione non c’è stata. Non ci possiamo attaccare alla fortuna o alla sfortuna. La classifica la vediamo, è brutto aver perso ancora in casa. Quello che mi viene da dire è che la classifica ci dice che siamo lontanissimi dalla Roma ma come squadra non lo siamo. Ma i dettagli ci hanno fatto perdere. Che poi sono le cose che fin qui hanno sempre fatto la differenza. Alla squadra non posso dire nulla sulla prestazione di oggi: abbiamo tirato, difeso e abbiamo concesso poco alla Roma”.

Quanto è preoccupato per questo momento della sua squadra?

“Sono preoccupato per i risultati, per la poca attenzione ai dettagli che ci fa perdere la partita, ma la squadra si è sacrificata e ha lottato. Sarei preoccupato se la squadra fosse timorosa e se non lottasse. Oggi abbiamo avuto delle lacune e gli avversari ci hanno punito”.

Si aspettava di più da Gudmundsson? In questo momento non sta rendendo...

“Ha perso un po’ di ritmo dopo il problema fisico che ha avuto in Nazionale ma è certo che mi aspettavo di più. Non possiamo però concentrarci su un unico giocatore”.

Kean si trova meglio da solo o con un'altra punta a fianco?

“E’ la prima vera gara in cui creiamo tanto, le situazioni sia del primo che nel secondo tempo ci hanno dato ottime soluzioni”.

Sente la fiducia della società?

"Il problema non è il mio futuro, è trovare i risultati. Siamo tutti uniti, abbiamo un calendario tosto e pensiamo alle prossime sfide".

Ancora sul doppio centravanti.

"Dipenderà molto dalle nostre condizioni e dallo schieramento degli avversari. Davanti abbiamo dei giocatori forti, oggi forse per la prima volta siamo stati veramente pericolosi. Non meritavamo la sconfitta se guardiamo la nostra prestazione".

