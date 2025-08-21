Fiorentina si parte: la sfida con il Polissya apre la stagione. Probabili formazioni e dove vederla in tv

Firenze, 21 agosto 2025 – Ci siamo, stasera (ore 20 a Presov, in Slovacchia) comincia la stagione 2025-26 della Fiorentina, quella che avvicina il centenario viola che cade il 29 agosto 2026.

Nel playoff di Conference League la Fiorentina di Stefano Pioli deve superare in trasferta gli ucraini del Polyssia (per ovvi motivi non possono disputare le gare casalinghe nel loro Paese) per costruire qui il passaggio del turno e poi sancirlo nel ritorno a Reggio Emilia (causa lavori allo stadio “Franchi”) giovedì 28 agosto. Il tutto, aspettando il nuovo arrivato Roberto Piccoli.

La gara di stasera, però, è assai insidiosa: gli ucraini sono un avversario non facile, organizzato e già rodato da alcune settimane in campionato e in Conference.

La Fiorentina è superiore, ma come sempre è il campo a doverlo dire, ricordando che le brutte figure sono sempre in agguato. I viola, però, sembrano molto carichi e motivati, Pioli vuole vincere stasera, ma on snobba gli avversari, e potrebbe schierare in attacco il tridente Dzeko, Gudmundsson e Kean. A centrocampo dovrebbe toccare a Fagioli e Sohm.

Diretta tv su Sky eTv8.

Le probabili formazioni

POLISSYA (4-3-3): Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovaynyi, Kornichuk; Andriyevskyi, Bebenko, Lednev; 1Gutsulyak, Filippov, Nazarenko. Allenatore: Rotan.

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. Allenatore: Pioli