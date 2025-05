Fiorentina prepara la trasferta contro l'Udinese per chiudere la stagione senza rimpianti

Subito in campo con la testa a Udine, senza pensare troppo alle combinazioni che garantirebbero al fotofinish un posto in Europa. Archiviata la gara col Bologna, la Fiorentina ieri pomeriggio è tornata subito a lavorare al Viola Park per preparare l’ultimo turno di campionato in Friuli, con l’obiettivo di chiudere la stagione senza rimpianti anche in trasferta.

Quella che è andata in scena a Bagno a Ripoli è stata in realtà solo una seduta di scarico (specie per chi ha affrontato i rossoblù) mentre il lavoro di preparazione vero e proprio per la gara con l’Udinese avrà inizio domani, quando Ranieri e soci si ritroveranno in campo dopo 24 ore di libertà di cui godranno oggi. Per la trasferta del Bluenergy Stadium Palladino recupererà gli squalificati (Zaniolo, Beltran e Folorunsho) e conta di avere anche in buone condizioni Gudmundsson, domenica rimasto in panchina. Dubbi su Comuzzo uscito infortunato dopo appena 39’ di gioco: difficile il suo recupero, al pari di quello del lungodegente Cataldi.

A. Gian.