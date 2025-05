Fiorentina Primavera, non basta il cuore dei baby viola. Lo Scudetto lo vince l'Inter

Firenze, 30 maggio 2025 - Niente da fare per la Fiorentina Primavera, che al Viola Park si arrende all'Inter vittoriosa per 3-0 davanti a 1.500 spettatori e vince lo Scudetto di categoria. Galloppa se la gioca con il classico 3-5-2 che ha caratterizzato la seconda parte di stagione. In porta Leonardelli, davanti a lui il terzetto composto da Kouadio, Baroncelli e Romani. Trapani e Scuderi sulle corsie laterali, in mediana Keita, Gudelevicius e Harder. In attacco Rubino a sostegno di Tarantino.

Avvio lento, con Rubino che spreca la primissima occasione, ma al 21' l'Inter sblocca il risultato alla prima azione offensiva. Corner dalla destra, Re Cecconi di testa colpisce la traversa, Leonardelli si supera sul tentativo di Mosconi ma non può niente sulla ribattuta di Bovo. Reazione immediata viola col diagonale di Rubino che finisce sul fondo. Viola propositiva, ma è Topalovic a sprecare il bis (41') dopo una bella azione di De Pieri. Al 46' bravo Leonardelli a respingere un tentativo di tacco di Spinaccè.

A inizio ripresa Galloppa manda in campo Caprini al posto di Gudelevicius e aumenta il potenziale offensivo cambiando modulo. L'occasione per il pari arriva al 54'. Rubino si guadagna un calcio di punizione dal limite dell'area e lo calcia scheggiando la traversa. Al 61' altri cambi: dentro Ievoli e Balbo, fuori Keita e Scuderi. Al 70' altra buona occasione viola. Corner da destra, Baroncelli anticipa tutti di testa e manda di poco alto. Al 73' l'ingresso in campo dell'atteso Branchi, centravanti da 14 gol stagionali, che rileva un esausto Tarantino. E la Fiorentina crea subito la migliore occasione della partita. Lo stesso Braschi calcia da fuori area, Calligaris respinge, sulla palla arriva Balbo che calcia da pochissimi passi ed è ancora prodigioso l'intervento del portiere nerazzurro. All'81' il gol che chiude la gara. Cocchi rivitalizza un pallone ormai perso sulla linea di fondo, Berenbruch al volo lo spedisce alle spalle di Leonardelli. Mazzata per i viola, incapaci di reagire. Al minuto 88 il tris di Lavelli, con la Fiorentina tutta protesa in attacco. Resta il rammarico e una stagione comunque da protagonisti per i baby viola, che la prossima stagione disputeranno anche la Youth League, la Champions League dei giovani.

TABELLINO FIORENTINA-INTER 0-3

FIORENTINA (3-5-2): 22 Leonardelli; 17 Romani (18 Puzzoli 84'), 3 Baroncelli, 26 Kouadio; 19 Trapani, 6 Gudelevicious (36 Caprini 46'), 16 Keita (10 Ievoli 60'), 8 Harder, 31 Scuderi (27 Balbo Vieira 60'); 9 Tarantino (24 Braschi 73'), 11 Rubino. A disp.: 1 Vannucchi, 5 Sadotti, 7 Lamouliatte, 21 Deli, 25 Elia, 28 Bertolini. All.: Daniele Galloppa

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo (19 Della Mora 63'), 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 29 Topalovic (16 Venturini 77'), 14 Bovo (4 Zanchetta 63'), 7 Berenbruch; 30 De Pieri (27 Pinotti 84'), 11 Spinaccé (9 Lavelli 77'), 18 Mosconi. A disp.: 21 Zamarian, 6 Mayè, 8 Zarate Hidalgo, 10 Quieto, 17 Motta, 26 Garonetti. All.: Andrea Zanchetta

Arbitro: Angelillo.

Reti: 22' Bovo (I), 81' Berenbruch (I), 88' Lavelli (I)

Ammoniti: Gudelevicious (F), Bovo (I), Keita (F), Aidoo (I), De Pieri (I)

Alessandro Latini