Fiorentina Primavera in crisi: Monza vince 2-1 al Viola Park

Fiorentina 1 Monza 2

FIORENTINA: Leonardelli; Kouadio, Baroncelli, Romani (71’ Bertolini); Trapani, Harder, Keita, Scuderi; Puzzoli (71’ Mazzeo), Braschi (86’ Angiolini), Rubino. All. Galloppa.

MONZA: Vailati; Postiglione, Bagnaschi, Crasta; Domanico, Lupinetti, Berretta (65’ Colombo), Ballabio, De Bonis (65’ Capolupo); Zanaboni (46’ Martins), Nené (79’ Longhi).

Arbitro: Djurdjevic di Trieste.

Marcatori: 9’ Trapani, 42’ Berretta, 86’ Martins.

Sembra davvero una crisi senza fine quella che sta vivendo la Fiorentina Primavera, sconfitta di nuovo (e stavolta in casa) per mano del Monza. A vincere al Viola Park sono stati infatti i brianzoli in rimonta, che sotto gli occhi dell’ex Palladino hanno prima incassato in avvio il vantaggio dei padroni di casa (rete di Trapani servito splendidamente in contropiede da Braschi) ma poi hanno reagito trovando il pari a fine primo tempo con Berretta (tiro di prima intenzione sotto la traversa) e infine il vantaggio a 4’ dalla fine col figlio d’arte Martins (il padre è Obafemi, ex attaccante dell’Inter). In virtù di questo stop - addirittura il settimo nelle ultime nove gare - la Fiorentina non solo manca l’occasione di portarsi a ridosso del Sassuolo, 3°, ma si è fatta avvicinare dal Milan (a -5 dai viola e prima esclusa dai playoff scudetto). Se non altro, in virtù del pari della Juventus, Rubino e soci sono ancora quarti.

Andrea Giannattasio