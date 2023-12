Fiorentina Primavera ko per la settima volta: sconfitta 1-0 dal Sassuolo

Continua il periodo negativo della Fiorentina Primavera, ko per la settima volta in questo avvio di stagione: al Viola Park la squadra di Galloppa è stata sconfitta per 1-0 dal Sassuolo, bravo a capitalizzare al 7’ il gol-vittoria grazie a un colpo di testa di Russo. Adesso i viola - complice il pari ottenuto dal Lecce - si trovano al terzultimo posto in classifica, con la possibilità domani di essere scavalcati anche dal Bologna. Sotto gli occhi del dg Barone, di Italiano e Biraghi, la Fiorentina ha rispolverato la difesa a quattro con l’impiego di Comuzzo dal 1’, salvo poi passare a tre con l’ingresso di Biagetti. Ed è capitata proprio sulla testa del capitano la palla dell’1-1, con però Theiner bravo a opporsi sul colpo di testa.

An.Gian.