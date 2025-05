Fiorentina, prolungato fino al 2027 il contratto di Palladino

Firenze, 7 maggio 2025 – Un rapporto consolidato già in questa prima stagione, quello tra la Fiorentina e il suo tecnico Raffaele Palladino. Tanto che arriva la notizia del prolungamento del contratto fino al 2027. Ne dà notizia la Fiorentina in una brevissima nota informando di aver ”esercitato l'opzione, a favore del Club, per l'estensione del contratto di Mister Palladino fino al 30 giugno 2027”.

Una notizia che arriva (significativamente) alla vigilia della grande sfida nella semifinale di ritorno di Conference League contro il Betis Siviglia (giovedì 8 maggio, ore 21) e con i viola ancora in lotta per un posto in Europa. C’è dunque la voglia di proseguire insieme e di costruire un percorso anche nei prossimi anni.

R.D.P.