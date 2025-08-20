Fiorentina, Ranieri: "Un orgoglio essere il capitano. Adesso facciamo parlare il campo"

Firenze, 20 agosto 2025 - Da Presov, in conferenza stampa al fianco di mister Stefano Pioli, c'è il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri. E' sua la prima presentazione europea della stagione. "Il nostro storico dice che il playoff è sempre stato faticoso per qualificarci. Quest'anno è tutto nuovo, ma siamo carichi e sappiamo quanto sia importante questa competizione. Non vediamo l'ora di scendere in campo, ci siamo allenati alla grande in questi quaranta giorni".

Che tipo di difesa sta nascendo?

"Chi sta nella Fiorentina vuol dire che è un grande giocatore. Non posso dire come faremo e quanti gol subiremo, ma vedo un reparto con grandi giocatori. Lo stesso Kouadio è giovanissimo ma ha fatto un grande ritiro".

La Fiorentina può essere il Chelsea dello scorso anno in Conference?

"La stagione deve ancora iniziare. Sulla carta siamo la Fiorentina, ci sono squadre forti come il Crystal Palace. Domani intanto scenderemo in campo per fare una grandissima partita. Piano piano capiremo dove potremo arrivare".

Sulla fascia di capitano.

"Essere il capitano della Fiorentina è un grandissimo orgoglio. Esserlo anche con mister Pioli è un qualcosa di speciale. Ho tante responsabilità, spero di onorare la fascia al meglio fuori e dentro il campo. Siamo una buona squadra, ma dobbiamo ancora dimostrare tutto in campo. Integrarsi nella nostra squadra è facile, siamo tutti bravi ragazzi".

E' la Fiorentina più forte nella quale ha giocato?

"Non posso sbilanciarmi, la stagione deve ancora iniziare. I ragazzi sono tutti super professionisti. Ci siamo allenati alla grande quaranta giorni. Siamo una grande squadra ma dobbiamo dimostrarlo in campo. E' inutile dire adesso che andremo in Champions o vinceremo la Conference: facciamo parlare il campo".

