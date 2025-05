Fiorentina-Real Betis: Franchi pronto a tingersi di viola per una notte magica

Il tam-tam per colorare completamente di viola il Franchi è già iniziato. Tramite i social, le radio e i siti che si occupano di Fiorentina, i tifosi hanno manifestato l’intenzione di non fermarsi al sold out per la sfida di domani sera contro il Real Betis, visto che adesso il nuovo obiettivo è quello di creare un ambiente da paura che indirizzi subito la partita. Il classico dodicesimo uomo in grado di spingere da solo la Viola a Breslavia. Certo, il Comunale mutilato che fa da cornice alle sfide della squadra di Palladino non potrà avere lo stesso effetto che tante volte ha avuto in passato.

Eppure le ultime due gare giocate in trasferta da Ranieri e soci, tra Siviglia e Roma, hanno lasciato in dote a Firenze (che mai nella sua storia si è sentita seconda a qualcuno) la voglia di far venire la pelle d’oca sia a chi scenderà in campo sia a chi ha avuto la fortuna di aggiudicarsi un posto allo stadio. Per adesso i preparativi che la Curva Fiesole sta portando avanti sono top secret ma la sensazione è che l’atmosfera respirata al Villamarin abbia fatto venire più di un’idea al tifo organizzato, pronto a mettere a sua volta in scena un pregara show e 90’ di bolgia continua.

La classica coreografia? Bandiere miste a torce e fumogeni? Tutto sarà noto solo tra poche ore. Oggi pomeriggio, nel frattempo, la Curva Fiesole ha convocato tutti i tifosi davanti al piazzale della Maratona per caricare la squadra. Appuntamento alle 18.30, proprio nel momento in cui il Betis sosterrà il suo allenamento sul terreno del Franchi. Intanto, la Fiorentina continuerà a portare avanti la preparazione: nella rifinitura di oggi Palladino conta di sciogliere due dubbi, quelli legati alla mezzala che, assieme ad Adli e Mandragora, completerà il centrocampo e al partner d’attacco di Kean. Per la linea mediana Fagioli sembra essere in vantaggio su Richardson mentre davanti Gudmundsson resta favorito su Beltran. Ma quello che preme al tecnico per la sfida (per ora) più importante della sua carriera è quello di ritrovare dal 1’ Dodo e Gosens sulle fasce.