Fiorentina: Rinnovo di De Gea e Sfide Future per Pradè

Casi risolti. Casi da risolvere. L’estate della Fiorentina è appena iniziata col terremoto tecnico che nessuno immaginava. Via Palladino. Poi il duro comunicato della Curva Fiesole. Giorni di fuoco, in attesa di un nuovo allenatore e con Daniele Pradè che sta ancora smaltendo amarezza e delusione. Ma i giorni complicati - pure lui è finito pesantemente nel mirino dei tifosi - non gli hanno impedito di lavorare a testa bassa al Viola Park. E così il primo tassello della ricostruzione lo ha portato a casa. Il rinnovo triennale di David De Gea è stato visto come una boccata d’ossigeno.

Quando sembrava crollare tutto, la fiducia del portierone ha messo una pezza significativa. Il primo caso risolto è dunque fra i pali. Ci sarà da capire il futuro di Terracciano e Martinelli, ma insomma. Aspetti da poter maneggiare con calma una volta affidata la porta a San David. La speranza è quella di metterne altri di tasselli. L’allenatore che verrà, certo, avrà un suo peso sui calciatori in bilico. Prendete Gudmundsson. Mai sbocciato il feeling con Palladino, il nuovo tecnico gigliato influenzerà pesantemente il suo futuro.

Discorso analogo per Cataldi, che invece con l’ex allenatore del Monza aveva ampie chance di rimanere. Ma i 4 milioni da versare alla Lazio non sono poi molti se il centrocampista romano darà garanzie fisiche al nuovo allenatore. In ballo ritorna così anche il futuro di Beltran. Italiano e Palladino non sono stati in grado di farlo rendere al meglio. La Fiorentina lo aveva preso dal River Plate per far gol. In realtà da nove ha fatto una fatica tremenda e il River lo vorrebbe riportare a casa. Dovrà arrivare un tecnico innamorato calcisticamente del Vichingo per cambiare le carte in tavola.

La partita che ora Pradè ha più a cuore è legata al rinnovo del contratto di Dodo. Nelle ultime ore il ds viola ha provato a forzare la trattativa sperando di riallacciare i discorsi che sembravano un po’ interrotti. Su Kean invece la Fiorentina può solo attendere. Pradè si è difinito "prigioniero" della situazione, ma la certezza sulla sua permanenza potrà averla (speriamo) solo il 16 luglio. Altri casi? Alcuni anche risolti in partenza. Adli, Colpani, Folorunsho e Zaniolo sono già stati rispediti al mittente.