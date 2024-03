Fiorentina-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Firenze 9 marzo 2024 – Quando si lotta per un obiettivo ogni risultato vale oro e quando si affrontano avversarie dirette ogni punto vale doppio. Nella giornata di domani, domenica 10 marzo, la Fiorentina ospita la Roma al Franchi nel posticipo serale della ventottesima giornata di Serie A, con calcio d'inizio fissato alle ore 20:45. Nel giovedì europeo hanno sorriso entrambe con due successi importanti che hanno contribuito a far crescere il ranking del campionato italiano, alimentando le chance di avere un posto in più nella nuova Champions League del prossimo anno, con prestazioni però diametralmente opposte da una parte e dall'altra. All'andata la sfida dell'Olimpico terminò in parità sul risultato di 1-1: al vantaggio iniziale di Lukaku rispose Martinez Quarta, in una sfida giocata a lungo in dieci uomini per la Roma per l'espulsione di Zalewski e terminata addirittura in nove, dopo il rosso ricevuto anche da Big Rom.

I viola sono reduci dal successo last minute a Budapest contro il Maccabi Haifa. Una partita caratterizzata dalla grande pioggia che ha colpito la capitale ungherese e dalla brutta prestazione sul campo della squadra Viola. I ragazzi di Italiano dopo un vantaggio iniziale, hanno subito le ripartenze degli israeliani, commettendo tanti errori individuali in fase sia di palleggio, sia in fase arretrata. Questo costringe i toscani a rimontare non una, ma ben due volte lo svantaggio acquisito, fino al ribaltone finale firmato da Barak alla metà del recupero. Una sfida giocata su delle montagne russe emozionali, in cui non sono state però messe in luce solo le lacune della Fiorentina, ma anche la grande tempra dei giocatori che la compongono. Nonostante il risultato e la prestazione nettamente al di sotto delle possibilità, il gruppo non si è disunito e ha continuato a lavorare nella stessa direzione, trovano un 3-4 finale insperato. Ora l'energia positiva di questa vittoria deve tradursi anche in risultati in campionato, dove la Viola sta provando a risalire la china, nel tentativo di rientrare nella lotta Champions League.

Chi invece è pienamente coinvolta nella rincorsa al quarto posto è la Roma, attuale prima inseguitrice al quarto posto occupato dal Bologna. La squadra di De Rossi al contrario della Viola è però reduce da una vera e propria prova di forza, dopo aver demolito il Brighton di De Zerbi con un netto 4-0. Una serata di grazia, che fa seguito alle grandi prestazioni mostrate in campionato, dove i giallorossi sono reduci da tre vittorie consecutive, sei complessive su sette giocate in Serie A sotto la guida dell'ex capitan, con l'unico ko patito contro l'inarrestabile Inter di Simone Inzaghi. Ora i capitolini sono attesi da un nuovo test contro l'ennesima rivale per il quarto posto: vincere è d'obbligo non solo per evitare che la viola torni a contatto, ma magari per provare ad accorciare sul quarto posto, vista la sfida che attende gli emiliani, atteso al varco dal match contro i nerazzurri al Dall'Ara.

La designazione dell’AIA per la sfida del Franchi, valevole per la ventottesima giornata di Serie A, ha assegnato la direzione della sfida a Davide Massa della sezione di Imperia. Il fischietto ligure sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio, il IV Uomo Rutella. Al Var ci sarà Maresca, all’Avar Sozza. In totale sono 22 i precedenti tra il direttore di gara e la squadra toscana, con un bilancio di 9 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. Sono invece 27 le partite della Roma arbitrate da Massa, con un bilancio di 10 successi, 11 pari e 6 ko. In totale si tratterà della ventunesima direzione stagionale del fischietto di Imperia, la numero 11 di questa stagione di Serie A, dove ha diretto tra le altre anche il derby capitolino finito 0-0. Le altre partite di questa stagione che lo hanno visto protagonista sono state 3 di Serie B e le restanti 7 in campo internazionale: 5 in Champions League (1 preliminari, 3 fase a gironi e 1 degli ottavi), 1 di Europa League e 1 tra le Nazionali.

Probabili formazioni

Italiano è reduce da una partita dove i suoi giocatori hanno speso molto, ma questo potrebbe ugualmente non spingere il tecnico a stravolgere la propria formazione. Confermata dunque la linea a quattro vista a Budapest, con Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi, davanti a Terracciano tra i pali. Possibile maglia in mediana per il duo composto da Maxime Lopez e Mandragora, mentre sulla trequarti il solo Nico Gonzalez dovrebbe essere confermato dei fantasisti visti in Ungheria, mentre Bonaventura e Sottil completeranno il reparto alle spalle di Belotti, unica punta.

De Rossi non dovrebbe variare il proprio 4-3-3, vincente in Europa League contro il Brighton. Un solo cambio in difesa rispetto alla linea proposta davanti a Svilar contro i britannici, con Angeliño al posto di Spinazzola sulla sinistra, mentre vanno verso la riconferma Çelik, Mancini e N'Dicka. In mediana Bove potrebbe concedere un po' di riposo a Paredes, alle prese con un problema muscolare, con Cristante e Pellegrini a completare il reparto. In attacco non ci si aspettano sorprese, con il tridente composto da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy a completare l'undici giallorosso.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti. All. Vincenzo Italiano.

Roma (4-3-3): Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All. Daniele De Rossi.

Dove vedere la partita

La partita fra Fiorentina e Roma dello stadio Artemio Franchi, valevole per la ventottesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 10 marzo 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Pierluigi Pardo ed Emanuele Giaccherini.