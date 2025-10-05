Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Fiorentina
  4. Fiorentina-Roma 1-0: capolavoro di Kean / Diretta

Fiorentina-Roma 1-0: capolavoro di Kean / Diretta

Viola a caccia della prima vittoria in campionato, ma la Roma capolista è un ostacolo molto duro da affrontare. Fischio d’inizio alle 15.

di ROBERTO DAVIDE PAPINI
5 ottobre 2025
Moise Kean (Germogli)

Moise Kean (Germogli)

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Firenze, 5 ottobre 2025 – Divise da 9 punti (in cinque gare i giallorossi hanno fatto 12 punti, i viola solo 3) Fiorentina e Roma si affrontano al “Franchi” con stati d’animo e obiettivi diversi. I giallorossi vogliono continuare il cammino di testa, i viola sono affamati di punti per risalire la classifica.

DIRETTA

13:04
Occasione viola

Al 3' punizione dal limite per fallo di Cristante (ammonito), Mandragora tira alto

12:59
SI gioca!

E' cominciata  Fiorentina-Roma

12:56
Squadre in campo!

Tra poco comincia Fiorentina-Roma

12:50
Inno viola

Partono le note di "Canzone Viola", cantata dal grande Narciso Parigi

12:46
Omaggio a Fabbri

Giro di campo tra gli applausi per Leonardo Fabbri, bronzo nel peso ai Mondiali di Tokyo. Fabbri grande tifoso viola

12:25
L'arbitro

A dirigere  la gara è il signor Colombo di Como

12:24
Roma in campo

Giallorossi in campo per riscaldarsi

12:18
Le conferme

Il tecnico viola Stefano Pioli conferma la squadra che ha giocato a Pisa

12:16
Riscaldamento

Viola in campo per il riscaldamento

12:09
La formazione dellla Roma

Roma (3-4-2-1): 99 Svilar; 19 Celik, 23 Mancini, 5 N’Dicka; 43 Wesley, 4 Cristante, 17 Kone, 12 Tsimikas; 18 Soulé, 35 Baldanzi; 9 Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

12:07
La formazione viola

Fiorentina (3-5-2): 43 De Gea; 5 Pongracic, 18 Marí, 6 Ranieri; 2 Dodo, 8 Mandragora, 14 Nicolussi C., 22 Fazzini, 21 Gosens; 10 Gudmundsson, 20 Kean. Allenatore: Pioli

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su