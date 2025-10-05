Fiorentina-Roma 1-0: capolavoro di Kean / Diretta
Viola a caccia della prima vittoria in campionato, ma la Roma capolista è un ostacolo molto duro da affrontare. Fischio d’inizio alle 15.
Firenze, 5 ottobre 2025 – Divise da 9 punti (in cinque gare i giallorossi hanno fatto 12 punti, i viola solo 3) Fiorentina e Roma si affrontano al “Franchi” con stati d’animo e obiettivi diversi. I giallorossi vogliono continuare il cammino di testa, i viola sono affamati di punti per risalire la classifica.
DIRETTA
Al 3' punizione dal limite per fallo di Cristante (ammonito), Mandragora tira alto
E' cominciata Fiorentina-Roma
Tra poco comincia Fiorentina-Roma
Partono le note di "Canzone Viola", cantata dal grande Narciso Parigi
Giro di campo tra gli applausi per Leonardo Fabbri, bronzo nel peso ai Mondiali di Tokyo. Fabbri grande tifoso viola
A dirigere la gara è il signor Colombo di Como
Giallorossi in campo per riscaldarsi
Il tecnico viola Stefano Pioli conferma la squadra che ha giocato a Pisa
Viola in campo per il riscaldamento
Roma (3-4-2-1): 99 Svilar; 19 Celik, 23 Mancini, 5 N’Dicka; 43 Wesley, 4 Cristante, 17 Kone, 12 Tsimikas; 18 Soulé, 35 Baldanzi; 9 Dovbyk. Allenatore: Gasperini.
Fiorentina (3-5-2): 43 De Gea; 5 Pongracic, 18 Marí, 6 Ranieri; 2 Dodo, 8 Mandragora, 14 Nicolussi C., 22 Fazzini, 21 Gosens; 10 Gudmundsson, 20 Kean. Allenatore: Pioli
Continua a leggere tutte le notizie di sport su