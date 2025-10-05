Fiorentina, le pagelle. Kean torna bomber, Gudmundsson in crisi

Firenze, 5 ottobre 2025 – Fiorentina-Roma 1-2, le pagelle viola.

De Gea 5,5 - Non precisissimo sul colpo di testa di Cristante, con la mano che si piega accompagnando il pallone in porta. Per il resto una giornata in ufficio senza patemi, anche perché sul colpo da biliardo di Soulè può poco.

Pongracic 6 - E’ il più stranamente nervoso della retroguardia, anche perché zampetta lesto dalle sue parti Baldanzi, cliente scomodo per velocità e tecnica. Rischia di sbandare un paio di volte ma è bravo a recuperare posizione e pallone. Ma è ancora lontano dai suoi standard.

Marì 6 - Si prende cura di Dovbyc che usa il fisico e lui va a nozze. E’ quello che dietro sbanda meno anche quando entra un cliente scomodo come Dybala che ha qualità superiore. Ammonito, esce. Dal 74’ Comuzzo 6 - Se la cava, niente di più.

Ranieri 5,5 - Soulè lo pizzica spesso e lui cerca di aiutarsi con mestiere ed esperienza, ma si fa trovare fuori posizione quando il romanista fulmina De Gea dal limite. Per il resto, senza infamia e senza lode.

Dodo 5 - Appare e scompare dalla partita, non fosse altro perché la manovra passa spesso dalla corsia opposta. Cerca di alimentare l’azione offensiva nel secondo tempo, ma senza grandi lampi, come accade da un po’ troppo tempo. Dall’80’ Fortini 6,5 - In pochi minuti è più vivace lui di tanti altri.

Fazzini 6,5 - Entra con insistenza nella manovra, cercando di alimentare le ripartenze andando sui palloni di seconda. Come applicazione e intensità è quello che in mediana ha le idee più chiare, pur con qualche imperfezione, altrimenti sarebbe super. Dal 67’ Ndour 6 - Dà il suo contributo.

Nicolussi Caviglia 5 - Parte bene, tenendo alta la Fiorentina e la manovra, salvo poi arretrare il baricentro e andando in difficoltà. I suoi calci piazzati sono sempre pericolosi, ma non possono bastare a nobilitare una gara comunque in difficoltà.

Mandragora 5 - E’ lui che deve sorvegliare Cristante sui piazzati e se lo perde lasciandolo colpire quasi indisturbato. Per il resto sembra spesso in ritardo nell’uscire sui palleggiatori avversari e anche in fase di costruzione non accende la scintilla. Dal 74’ Dzeko 6 - Cerca il dialogo, spesso di testa. Se la cava.

Gosens 5 - Deve stare basso perchè Wesley va in sovrapposizione di Soule creando situazioni pericolose. Nella ripresa fa l'attaccante aggiunto, alzando il baricentro, anche se non viene servito come dovrebbe. L'errore sotto porta nel finale è sanguinoso, ma ci arriva stremato.

Gudmundsson 4 - Se si andasse a guardare il contachilometri la distanza coperta sarebbe praticamente identica a quella di Fazzini o Gosens. Il problema è che l'islandese sembra dare l'impressione di girare a vuoto con le idee confuse. Né sottopunta, né trequartista, quasi centrocampista aggiunto, ma senza riuscire a trovare spazio e dimensione. Un errore però considerarlo il capro espiatorio di tutto, perchè il problema non è solo lui. Dal 46' Piccoli 6 - Chiamato a dare solidità al reparto, ci prova e per poco firma un altro eurogol, fermato solo dalla traversa.

Kean 7 - Sta bene e si vede, non solo per condizione fisica. Totalmente coinvolto, detta sempre il passaggio e lotta per tre. Fa un gol alla Kean, misto di tecnica, determinazione e potenza fisica. Scuote il palo con un'altra azione travolgente che meriterebbe bel altra sorta. Alla fine l'unico soddisfatto è il ct Gattuso che si ritrova un centravanti in condizioni super.

All. Pioli 5,5 - I due legni colpiti alla fine penalizzano anche lui, anche se la Fiorentina che avrebbe in testa è ancora lontana, nonostante qualche miglioramento. Non può bastare anche perché gli episodi sono tutti contrari ai viola che restano con il classico ’pugno di mosche’ quando in fondo (ai punti) avrebbero meritato molto di più. E’ un periodo che va così e neppure la sorte aiuta.