Fiorentina-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv

Firenze, 5 ottobre 2025 – Dopo il non esaltante, ma prezioso, successo in Conference League, la Fiorentina cerca conferme e punti ancor più preziosi in campionato. Non sarà facile oggi contro la Roma capolista (12 punti in 5 partite come Milan e Napoli) con molta qualità e l’aggressività intensa delle squadre di Gasperini.

La Fiorentina di Pioli non può fallire ancora (3 punti in 5 partite, nessuna vittoria e gioco latitante) ma si trova a dover fare risultato contro una squadra in salute. Pioli ritrova Kean (squalificato in Conference) e potrebbe affiancargli Gudmundsson, mentre a centrocampo potrebbe toccare a Fazzini che si è ben disimpegnato quando è stato chiamato in causa.

Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): 43 De Gea; 5 Pongracic, 18 Marí, 6 Ranieri; 2 Dodo, 8 Mandragora, 14 Nicolussi C., 22 Fazzini, 21 Gosens; 10 Gudmundsson, 20 Kean. Allenatore: Pioli.

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 19 Celik, 23 Mancini, 5 N’Dicka; 43 Wesley, 4 Cristante, 17 Kone, 12 Tsimikas; 18 Soulé, 92 El Shaarawy; 9 Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Colombo di Como.

Tv: ore 15 - Dazn.