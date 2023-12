Fiorentina-Salernitana tra Europa e salvezza. Le ultime sulle formazioni e tv

Firenze, 3 dicembre 2023 – Occasione per l’Europa oggi per la Fiorentina al “Franchi” contro la Salernitana (ore 15, diretta tv su Dazn), ma anche gara da prendere con le molle. I viola, infatti, cercano punti in chiave europea contro una squadra ultima in classifica e affamata di punti salvezza.

Nel consueto tormentone sulle punte viola (sperando che qualche gol arrivi, prima o poi, anche da loro) tocca a Beltran guidare l’attacco. Importante il rientro di Bonaventura.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Tremolada di Monza