"Fiorentina salva: arrivano i 650.000 euro dei playoff"

Arrivederci a marzo. Seppur con difficoltà la Fiorentina ha centrato l’obiettivo di vincere il Gruppo F e dunque salterà la forca dei playoff contro le retrocesse dell’Europa League. L’andata degli Ottavi è in programma il 7 marzo, il ritorno il 14. La Fiorentina conoscerà la sua avversaria il 23 febbraio. Il giorno dopo il ritorno dei playoff andrà in scena il sorteggio a Nyon nel quale la Fiorentina sarà testa di serie (altro vantaggio, il ritorno sarà al Franchi). L’aver chiuso al primo posto porta nelle casse viola 650.000 euro per le prime classificate.

Ale. La.