Fiorentina sconfitta dal Betis, ma fiducia per il ritorno al Franchi

Sconfitta sì, ma con quel pensiero dolce di poter sistemare tutto giovedì prossimo al Franchi. E’ stato questo il filo conduttore del dopo partita di Siviglia, con il presidente Commisso che ha chiamato negli spogliatoi del Villamarin per caricare tutti a dovere senza tralasciare l’impegno di domenica contro la Roma. Mister Raffaele Palladino ha guardato il bicchiere mezzo pieno. "Dispiace perdere ma abbiamo giocato con coraggio e orgoglio. Lo stadio era molto caldo e abbiamo fatto la partita. Sono soddisfatto anche se non sono felice ma è tutto aperto e io ci credo. E i ragazzi la pensano come me". Poi la spiegazione sull’esclusione di Kean che ha fatto discutere. "È stato una settimana fuori, in famiglia, ed è rientrato il giorno in cui siamo partiti. Non ha fatto allenamenti con la squadra, mi sembrava doveroso preservarlo a livello fisico, perché mettere in campo dall’inizio un giocatore senza allenamenti è rischioso. E poi è anche per rispetto dei compagni che si sono allenati tutta la settimana".

Nel dopo gara microfono anche per De Gea. "Speriamo per il ritorno di fare una grande partita e riuscire a raggiungere la finale. Il Betis ha dimostrato il suo valore, stanno giocando per la Champions League e facendo un gran percorso in Conference. Il futuro? Sono molto contento a Firenze e mi sto divertendo nel calcio italiano. Spero di ottenere il meglio con la mia squadra".

Lucida l’analisi di Robin Gosens. "C’è un po’ di rammarico. Il secondo gol è stato incredibile, ma il primo era evitabile, abbiamo difeso male. Comunque prendiamoci questo risultato e ci giochiamo tutto al Franchi".

Infine capitan Ranieri, sfinito. "È stata una partita equilibrata in uno stadio incredibile, che spingeva tanto. Il Betis è una grande squadra ma noi abbiamo sbagliato troppi passaggi, in vista del ritorno dobbiamo migliorare un po’ la qualità".

Alessandro Latini