Fiorentina sfida il Manchester United a Old Trafford: De Gea resta?

La notizia in sé è di quelle che arricchiscono l’estate di un club. Il prossimo 9 agosto la Fiorentina sfiderà in amichevole il Manchester United nel prestigioso teatro di Old Trafford e nell’ambito della Snapdragon Cup. Avversaria non casuale, che ai più ha acceso una lampadina. Possibile che i viola si presentino a Manchester senza De Gea? C’è di più. Il comunicato diffuso ieri dal club gigliato è corredato proprio dalla foto del portierone spagnolo.

Casualità? In tanti ci hanno letto un’implicita conferma in vista del prossimo anno. De Gea con la Fiorentina ha formalmente il contratto in scadenza a giugno, ma nelle ultime settimane sono arrivate ampie rassicurazioni sul fatto che David possa proseguire in riva all’Arno anche la prossima stagione. Fiorentina pronta dunque a estendergli il contratto fino al giugno del 2026, raddoppiando come da accordi lo stipendio e portandolo poco sotto i 2,5 milioni di euro a stagione. L’impressione è che le parti possano parlarsi per prolungare il matrimonio, anche se De Gea non si è mai pronunciato sul futuro e attende di capire i piani futuri del club.

Vedremo, intanto De Gea è tornato in Spagna per sfidare questa sera il Betis Siviglia. Da madrileno ha già espugnato il Benito Villamarin quando difendeva la porta del Manchester United. Erano gli ottavi di finale dell’Europa League edizione ‘22/’23 e gli inglesi si imposero per 0-1. La Fiorentina si aggrappa anche alla sua esperienza internazionale per tornare a Firenze con un risultato positivo.

Alessandro Latini