Milan-Fiorentina, lo sfogo del ds Pradè: “Pioli merita fiducia. La colpa è solo mia”

Firenze, 20 ottobre 2025 – Alla fine prevale la rabbia, seppure il momento porti con sé anche tanta amarezza. Daniele Pradè piomba davanti ai microfoni quando la partita è finita da una manciata di minuti. "Se il Var deve richiamare l’arbitro per un grave errore, questo è un errore grave del Var e Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione. Ci stiamo giocando la vita e bisogna capire che non si può fare una roba del genere. Una cosa scandalosa, è stato a terra venti minuti e neanche l’aveva sfiorato. Un episodio grottesco, non si può vedere. La Fiorentina ha giocato una grande gara, di cuore. Non meritava di perdere e non certo così".

Il ds viola cambia poi espressione e si prende tutte le responsabilità del momento complicato. "Se c’è una persona che ci può togliere da queste situazione è soltanto Stefano (Pioli, ndr). Tutto il resto è colpa mia, a Firenze c’è una contestazione e non può essere che contro di me, perché il presidente mi ha messo a disposizione 90 milioni per costruire questa squadra. Gli obiettivi erano altri, se c’è un colpevole allora sono io. La stagione è partita male con tre partite fuori casa, abbiamo uno stadio in condizioni pietose. Per ora è una stagione strana ma è solo l’inizio. Sono dispiaciuto per il presidente e per i tifosi che non meritano questa situazione". Pioli lo ascolta a pochi metri di distanza, poi procede con la sua analisi.

"Sono così dispiaciuto per i risultati che non riusciamo ad ottenere perché la Fiorentina ha investito tanto su di me. Dobbiamo cercare di fare meglio noi e non solo noi... Il rigore? Facendo così invitiamo i giocatori a simulare. Ci hanno sempre detto gli arbitri che il Var interviene se c’è un chiaro ed evidente errore dell’arbitro, dovete dirmi se questo lo è. Peccato. In ogni caso noi dobbiamo fare meglio, io per primo".