Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0, tre punti per Pioli alla prima in Conference League

Firenze, 2 ottobre 2025 – La Fiorentina ha conquistato la vittoria nel primo turno della fase campionato di Uefa Conference League. Allo stadio Franchi di Firenze i viola hanno steso con il punteggio di 2-0 il Sigma Olomouc, formazione ceca che ha reso la vita difficile agli uomini di Stefano Pioli. A decidere la partita è stato Roberto Piccoli, che ha timbrato il cartellino al minuto 27, seguito dal gol di Ndour al 95'. I gigliati possono così festeggiare per i tre punti, che in Serie A non sono ancora arrivati dopo cinque giornate. Il prossimo impegno europeo per la squadra toscana è previsto per il 23 ottobre, in casa del Rapid Vienna.

Le formazioni titolari

Stefano Pioli schiera la sua Fiorentina con il 3-5-1-1. De Gea occupa i pali, aiutato in difesa da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. Dodò e Gosens sono i due esterni a tutta fascia, mentre Mandragora, Fagioli e Ndour si posizionano nella zona centrale del campo. In avanti scelta la coppia pesante con Piccoli accanto a Dzeko. Dall'altra parte Janotka preferisce il 4-2-3-1 come modulo di partenza per il Sigma Olomouc. Kourny difende la porta, assistito da Slavicek, Sylla, Kral e Slama. Beran e Kostadinov sono i due mediani, alle spalle di Ghali, Tkac e Dolznikov. Mikulenka si posiziona come terminale offensivo.

Primo tempo

La Fiorentina, come estremamente prevedibile, prende il controllo del pallone fin dalle prime battute del match. I viola cercano varchi sulle corsie esterne e, dopo un affondo di Dodò sul quale Piccoli non riesce a pungere, Dzeko colpisce di testa dal cuore dell'area e trova l'opposizione del portiere Koutny. Il Sigma prende coraggio con il passare dei minuti. Al 19' Tkac si ritaglia lo spazio per il destro dai venti metri: De Gea in volo plastico si allunga e smanaccia con la mano di richiamo. Qualche minuto di apprensione per i padroni di casa viene scacciato via al 27, quando Piccoli sblocca il risultato. Ndour di testa e di prima imbuca alla perfezione un filtrante in profondità per la corsa del compagno, che coglie di sorpresa la difesa ceca e incrocia rasoterra di destro solo davanti al portiere. Ora i padroni di casa provano ad aumentare il vantaggio, mentre gli avversari arrancano. Alla mezz'ora Dodò serve ancora Piccoli, che stavolta la gira al volo a lato di poco. Al 34' Ranieri ci prova dal centro-sinistra e prende in pieno la traversa, Dodò ribatte in rete ma in posizione irregolare. Passano pochi secondi e anche Ndour va vicino alla gloria, calciando ad una spanna dal palo. L'ultima chance del primo tempo capita ancora sul destro di Piccoli, che incrocia fuori ma in posizione di fuorigioco. Le due squadre vanno al riposo con la Fiorentina avanti di un gol e padrona del campo.

Secondo tempo

La Fiorentina cerca di amministrare in avvio di ripresa. Il Sigma non si arrende e al 55' Kostadinov conclude dai venti metri, De Gea è attento e respinge. Poco dopo sono i viola a sfiorare il raddoppio con Piccoli, che innescato a tu per tu con il portiere da Dzeko sbatte proprio contro Koutny, bravo in uscita. La squadra di Pioli non chiude la partita e rischia al 71': Ranieri getta via un pallone pericolosissimo, che Ghali trasforma in un tiro rasoterra domato da De Gea. La sfida si innervosisce e diventa spezzettata negli ultimi minuti. I toscani calano il sipario con la rete di Ndour, che dal limite dell'area firma il definitivo 2-0.

Il tabellino del match

Fiorentina (3-5-1-1): De Gea, Pongracic (85' Comuzzo), Pablo Marì, Ranieri; Dodò (72' Fortini), Mandragora (59' Fazzini), Fagioli, Ndour, Gosens (59' Parisi); Dzeko (72' Gudmundsson), Piccoli. Allenatore: Pioli. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Gudmundsson, Sabiri, Nicolussi Caviglia, Comuzzo, Fazzini, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Parisi. Sigma Olomouc (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Kostadinov (72' Breite); Ghali, Tkac (46' Langer), Dolznikov (64' Michez, 77' Sip); Mikulenka (64' Tijani). Allenatore: Janotka. A disposizione: Hruska, Huk, Sip, Breite, Hadas, Dumitrescu, Tijani, Navratil, Maly, Langer, Janosek, Michez. Marcatori: 27' Piccoli (Fio), 90+5' Ndour (Fio) Direttore di gara: Floran Badstubner. Ammonizioni: Fagioli (Fio), Ndour (Fio), De Gea (Fio) Espulsioni: -