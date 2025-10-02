Fiorentina – Sigma Olomouc in tv: orari e dove vedere la Conference League

Firenze, 2 ottobre 2025 – È il turno della Fiorentina. Oggi alle 21, infatti, inizierà il cammino europeo della viola. Pioli e i suoi saranno impegnati alle 21 contro il Sigma Olomouc, squadra che gioca nella massima serie del campionato ceco. In Serie A, la Fiorentina non è partita con il piede giusto: solo tre punti in cinque partite, che collocano la squadra al sedicesimo posto in classifica al pari del Verona. Pioli non è ancora riuscito a trovare la quadra definitiva, con i maggiori problemi che riguardano l'attacco, con Kean, Piccoli e Dzeko che sono ancora a secco di gol. La gara di questa sera di Conference League, quindi, può essere un modo per staccare la testa dal campionato e ritrovare le motivazioni giuste per ripartire. Chiaramente, Pioli dovrà tenere conto anche del prossimo impegno di Serie A, l'ultimo prima della sosta per le nazionali, dove la sua Fiorentina affronterà la Roma. Per questo, l'ex tecnico del Milan dovrà essere bravo a centellinare le forze dei suoi, per partire bene in Conference League e per reagire in campionato.

Le possibili scelte di Pioli e Janotka

Pioli dovrebbe schierare la sua squadra con il classico 3-4-1-2: De Gea confermatissimo tra i pali, mentre davanti a lui dovrebbero agire Comuzzo, Pablo Marì e Viti. Dodo e Gosens sugli esterni, con Mandragora e Fagioli a centrocampo. Fazzini dovrebbe essere schierato sulla trequarti, alle spalle di Piccoli e Dzeko. Kean dovrà scontare il secondo turno di squalifica e tornerà disponibile dalla prossima giornata. Janotka, invece, dovrebbe puntare su un 4-2-3-1 con Koutny in porta, Slavicek, Sylla, Kral e Slama in difesa, Beran e Breite in mediana e Dolznikov, Tkac e Michez alle spalle di Vasulin, l'unica punta.

Probabili formazioni di Fiorentina – Sigma Olomouc

Fiorentina (3-4-1-2) De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Viti; Dodo, Mandragora, Fagioli, Gosens; Fazzini; Piccoli, Dzeko. All. Pioli. Sigma Olomouc (4-2-3-1) Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Breite; Dolznikov, Tkac, Michez; Vasulin. All.: Janotka.

Dove vedere Fiorentina – Sigma Olomouc in tv e in streaming

La partita tra Fiorentina e Sigma Olomouc sarà visibile dalle ore 21 di giovedì 2 ottobre su Sky al canale Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.