Fiorentina-Sigma Olomouc, formazioni ufficiali

Alle 21 i viola cercano il riscatto in Conference dopo le delusioni del campionato. Ma contro i cechi non sarà una passeggiata

di ROBERTO DAVIDE PAPINI
2 ottobre 2025
Pioli e De Gea (Germogli)

Firenze, 2 ottobre 2025 – Quella contro i cechi del Sigma Olomouc può essere per la Fiorentina una buona occasione di riscatto dopo le delusioni del campionato,ma può anche essere una serata difficile. Di certo, dopo il pareggio di Pisa e 5 partite senza vittorie in campionato c’è bisogno di un successo che ridia positività alla squadra di Stefano Pioli. Oltretutto,  cominciare il girone di Conference League con una vittoria rafforzerebbe le ambizioni viola di vincere la coppa. Ma anche gli avversari di stasera sono in cerca di riscatto, dopo un  avvio di stagione negativo. Bisognerà vedere quale delle due deluse sarà addolcita da un risultato positivo.

DIRETTA

18:17
Viola in campo

Fiorentina in campo  per il riscaldamento

17:55
La formazione del Sigma

Sigma Olomouc (4-2-3-1): Koutny, Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Kostadinov; Ghali, Tkac, Dolznikov, Mikulenka. All. :Janotka

17:52
Attacco  viola

Pioli, vista la squalifica di Kean, in attacco punta su Piccoli e Dzeko

17:50
La formazione viola

Fiorentina (3-5-2): De Gea, Pongracic, Pablo Marì, Ranieri, Dodò, Mandragora, Fagioli, Ndour, Gosens, Dzeko, Piccoli. All. Stefano Pioli

