Fiorentina-Sigma Olomouc, nella notte europea viola in cerca di riscatto. Probabili formazioni e tv

Firenze, 2 ottobre 2025 – Il riscatto di una Fiorentina fin qui bruttina potrebbe passare, almeno in parte,,dalla sfida di stasera, la prima del girone di Conference League,contro i cechi del Sigma Olomouc. Le due squadre hanno in comune un avvio di stagione deludente e vincere stasera può essere un incoraggiamento per invertire la rotta.

I viola, reduci da un pareggio deludente a Pisa (i nerazzurri avrebbero meritato di vincere), sono obbligati a vincere: la squadra è sull’orlo della crisi, con 3 punti in 5 partite di campionato e senza aver ancora vinto. Tra l’altro dopo aver affrontato (campioni d’Italia del Napoli a parte) tutte squadre assolutamente abbordabili.

Per battere i cechi mister Stefano Pioli dovrebbe affidarsi in attacco a Piccoli (Kean è squalificato) e a centrocampo dovrebbe rientrare Fagioli. Sulla sinistra Parisi potrebbe far rifiatare Gosens,

Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-1-1): 43 De Gea; 5 Pongracic, 18 Marí, 6 Ranieri; 2 Dodo, 8 Mandragora, 14 Nicolussi C., 44 Fagioli, 65 Parisi; 10 Gudmundsson; 91 Piccoli.

Allenatore: Pioli.

SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1): 91 Koutny; 16 Slavicek, 2 Sylla, 5 Huk, 13 Slama; 7 Breite, 47 Beran; 30 Navratil, 24 Tkac, 77 Dolznikov; 25 Mikulenka. Allenatore: Janotka.

Arbitro: Badstübner (Ger).

Tv: ore 21 - Sky Sport.