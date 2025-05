Fiorentina svela la maglia 2026: un omaggio vintage per il centenario

La mente è volata subito alla stagione 1999/2000, quella con il Trap in panchina e Batistuta centravanti in cui la Fiorentina scrisse una delle pagine più belle della sua storia. Di sicuro la vetta più alta a livello internazionale. Certo, i fasti della Champions sono molto lontani eppure nella nuova maglia per la prossima stagione che ieri la società viola ha lanciato attraverso i suoi social sembra esserci tutta l’intenzione di provare a compiere una nuova impresa sportiva.

Il 2026 sarà oltretutto l’anno che porterà al centenario del club e non è un caso che Rocco Commisso, per il settimo anno della sua gestione, abbia scelto di far realizzare a Kappa un kit tanto retrò (lo si capisce anche dallo shooting di presentazione che richiama volutamente l’estetica vintage anni ’90) quanto affascinante, che nel giro di pochi minuti ha catalizzato via social l’attenzione di tutti i tifosi, che hanno espresso pareri discordanti sulla nuova divisa. La linea scelta per la maglia casalinga del prossimo è semplice ma a suo modo dettagliata: intanto, oltre al viola, primeggerà il bianco come colore complementare (lo si ritroverà come dettaglio nel girocollo, quest’anno sprovvisto di colletto come invece aveva la casacca di 25 anni fa, ma anche sulle maniche e nelle parti laterali interne) ed in più è stata realizzata una grafica laterale tono su tono che valorizzi il simbolo del giglio dando forma a un pattern unico. Con questo completo - disponibile già da ieri su kappa.com e presso i Fiorentina Store - si chiuderà al termine della prossima stagione la collaborazione tra Kappa e Fiorentina, iniziata sei anni fa: dal 2026/27 il nuovo sponsor tecnico sarà con tutta probabilità l’azienda spagnola Joma, già partner del club viola tra il 2012 e il 2015 (fino all’ultimo erano state in ballo sia Mizuno e ancora Kappa, che tuttavia ha formulato l’offerta di sponsorizzazione più bassa delle tre). La divisa debutterà questa sera nel match contro il Bologna.

Andrea Giannattasio