Italiano: "Approccio sbagliato, felice per le punte. Ora la Supercoppa"

Firenze, 14 gennaio 2024 - Partita dura, ma alla fine la Fiorentina ha avuto la forza di non perderla. Vincenzo Italiano analizza il pareggio a fine gara. "Loro hanno avuto un approccio migliore del nostro, dobbiamo aggiustare qualcosa perché sta accadendo troppe volte di regalare il primo tempo agli avversari. Poi siamo bravi nei secondi tempi, con prestazioni di furore, di grande ritmo. All'inizio meglio loro, poi siamo stati bravi a tenerla viva e per poco non l'abbiamo vinta con il palo di Bonaventura. Però loro sono bravi, ripartono velocemente e con qualità, abbiamo concesso qualcosa e ci hanno castigato. Ci teniamo il punto: volevamo vincere, ma andiamo avanti". Hanno segnato le due punte: non è una cosa usuale per voi... "Bene il gol per entrambi. Mi è piaciuto anche l'esordio di Faraoni. Oggi hanno segnato le punte ma non abbiamo vinto. Nella ripresa però abbiamo fatto quello che dovevamo fare, riempiendo di più l'area e arrivando con più qualità. Sono contento, la personalità che ha avuto Nzola per prendere quel pallone sul rigore mi fa ben sperare. E' entrato in una posizione non sua ma ha lavorato bene. E finalmente si è preso questa responsabilità di segnare dal dischetto". Cosa non ha funzionato nel primo tempo? "Dobbiamo aggiustare qualcosa, sta capitando troppo spesso che non tutti siamo dentro la partita. Non approcciamo bene, ne dobbiamo parlare e ci dobbiamo lavorare. Poi c'è l'avversario, ma ci abbiamo messo tanto del nostro. Le loro ripartenza era ciò che temevamo. Su due palloni nostri ci siamo fatti ingolosire e loro ci hanno colpito. Dovevamo stare più attenti, ma comunque loro hanno calciatori di qualità. Con qualche errore in meno e più attenzione si può fare bene". Che Faraoni ha trovato? "E' stato bravo, si è messo subito a disposizione in un allenamento. Ha personalità, ha stazionato per anni in quella zona. Lui e Kayode possono fare veramente bene". Con che mentalità andate in Arabia Saudita? "Adesso cominciamo a pensare alla Supercoppa. Andiamo a giocarci questo trofeo con grande orgoglio, ci fa davvero piacere. Abbiamo una partita difficile col Napoli, cercheremo di non farci distrarre da niente e la prepareremo al meglio".