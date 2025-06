Fiorentina, stangata Uefa dopo la notte col Betis. Due gare con alcuni settori chiusi

Firenze, 30 giugno 2025 - Una sanzione era attesa dalla Fiorentina e puntualmente è arrivata nella giornata di oggi. La Uefa ha comunicato al club viola le proprie decisioni in seguito alla semifinale di ritorno contro il Betis della scorsa edizione della Conference League. A livello di tifoseria vengono imputati una serie di disordini con i sostenitori spagnoli, il lancio di oggetti in campo e l'accensione di fuochi d'artificio. In generale il dispositivo colpisce anche il club e la squadra.

Le accuse rivolte alla società riguardano la condotta impropria della squadra (con almeno cinque giocatori ammoniti o espulsi) e il blocco dei passaggi pubblici. Poi, come detto, il lancio di oggetti, accensione di fuochi d’artificio e disordini tra i tifosi.

Di seguito le decisioni della Uefa:

- Esecuzione della sanzione sospesa decisa il 24 marzo 2025: la chiusura parziale dello stadio (settori S01, S02, S07 e S08) per una gara UEFA casalinga.

- Ulteriore chiusura parziale dello stadio (settori S01, S02, S07, S08, S09 e S10) per una seconda partita europea da disputare in casa, a causa dell’accensione di fuochi d’artificio, lancio di oggetti e disordini.

- Multa di 50.000 euro per i suddetti episodi.

- Multa di 28.000 euro per l’ostruzione dei passaggi pubblici.

- Multa di 4.500 euro per la condotta scorretta della squadra.

Riepilogando. In totale la multa è di 82.500 euro, per quel che invece riguarda i tifosi ci sarà da fare chiarezza nei prossimi giorni perché il dispositivo Uefa squalifica solo alcuni settori della Curva Ferrovia. Nella prima gara soltanto i due spicchi (S01 e S02) a ridosso del settore ospiti con i relativi spicchi di parterre (S07 e S08). Nella seconda gara agli stessi spicchi di Ferrovia se ne aggiungono ulteriori due di parterre (S09 e S10). In entrambi i casi, dunque, non sarà squalificata tutta la curva.

La Fiorentina però attende disposizioni e delucidazioni dalla Uefa in quanto la prima partita in questione (andata o ritorno del PlayOff della prossima edizione) non sarà giocata al Franchi, ma con ogni probabilità al Mapei Stadium di Reggio Emilia (il club viola attende la conferma definitiva, ma non ci saranno ostacoli). Per questo motivo la squalifica di alcuni settori sarà da commutare sul Mapei. In buona sostanza, resteranno invenduti alcuni settori, probabilmente di curva. Ma i tifosi viola potranno comunque seguire l'esordio europeo casalingo della Fiorentina di Pioli il 21 o 28 agosto (dipenderà dal sorteggio del 4 agosto).