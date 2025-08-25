Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Ruota tutto intorno a Fortini. Anche Lamptey

Firenze, 25 agosto 2025 - L’ultima settimana di mercato è, da sempre, la più intensa e appassionante, quella in cui si concentrano colpi, sorprese e decisioni decisive. La Fiorentina, quest’anno, ha bruciato le tappe per gli acquisti principali, ma per Pradè e Goretti si prospettano comunque giorni frenetici, con trattative in entrata e in uscita ancora tutte da definire.

Il primo nodo da sciogliere riguarda Fortini. Nelle prossime ore è atteso un vertice risolutivo tra i dirigenti viola e gli agenti del calciatore, al termine del quale sarà comunicata la scelta di Pioli. Se l’esterno dovesse ottenere la conferma del tecnico – come spera, visto l’impegno mostrato in allenamento – diventerebbe di fatto il vice-Dodò, chiudendo così una rincorsa iniziata lo scorso luglio. In questo caso, la Fiorentina non interverrebbe ulteriormente sulla fascia destra. Diversamente, in assenza del via libera dell’allenatore, si aprirebbero scenari differenti: il club viola ha ricevuto numerose richieste di prestito per Fortini, ma anche un interesse concreto del Torino, pronto a un acquisto a titolo definitivo. Finora l’offerta granata non ha soddisfatto le richieste di Commisso, ma qualora si avvicinasse ai 10 milioni la situazione potrebbe mutare radicalmente. È il momento della verità.

Se Fortini dovesse lasciare Firenze, la Fiorentina sarebbe pronta a virare su Tariq Lamptey del Brighton. La valutazione si aggira intorno ai 10 milioni, ma un accordo potrebbe essere trovato sui 7-8 milioni più bonus. Parallelamente, i viola dovranno affrontare la delicata questione legata al centrocampo, una priorità per gli ultimissimi giorni di mercato, senza dimenticare gli esuberi ancora in cerca di sistemazione: da Bianco a Infantino, passando per Barak e Ikoné.

Infine resta aperto lo spinoso capitolo Beltrán. Dopo il nuovo rifiuto al CSKA (in principio ha rifiutato il Flamengo), l’attaccante argentino continua a essere seguito dal Parma (che ancora non si è avvicinato alla richiesta viola) e, potenzialmente, dal River Plate, che però non ha ancora presentato un’offerta concreta per un trasferimento a titolo definitivo. Non dovesse concretizzarsi niente, Beltran potrebbe anche rimanere a disposizione di Stefano Pioli, almeno fino a gennaio. Scenario da non scartare a priori.