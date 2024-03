Franchi: capienza ridotta per i lavori. La prevendita con la Roma va spedita. Quota 30mila si avvicina per il sold out La vendita dei biglietti per Fiorentina-Roma procede spedita, con oltre 28.000 spettatori attesi. Sconti per le tifose in occasione della Festa della Donna. Settore ospiti esaurito, con 2.300 tifosi giallorossi attesi.