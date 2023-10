"Gaetano Castrovilli: speranze di rientro a metà gennaio"

Spiragli anche per Gaetano Castrovilli. Lo ha rivelato lo stesso centrocampista viola, che in estate stava per lasciare il club destinazione Inghilterra. Nella sala "Luca Giordano" di Palazzo Medici Riccardi si è infatti svolta la consegna delle "Benemerenze Sportive" del Comitato Olimpionico Nazionale Italiano.

Il centrocampista, che è stato premiato insieme ad altri sportivi, ne ha approfittato per parlare della sua situazione. "Tutto sta andando molto bene – ha detto il giocatore viola – . Ci siamo posti una data di rientro che è metà gennaio, quindi speriamo bene".