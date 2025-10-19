Giovanili. Bertolini più Jallow: e il Bologna va ko. Colpo Primavera. Galloppa sorride

Bologna 0 Fiorentina 2

BOLOGNA: Happonen; Papazov, Markovic, Tomasevic; Mazzetti (84’ Tonin), Lai (71’ Armanini), Toroc, Nordvall (46’ Jaku), Nesi; Bousnina (46’ Sadiku), Ferrari (84’ Castiglia). All. Morrone.

FIORENTINA: Dolfi; Trapani, Kospo, Sadotti, Evangelista (67’ Balbo); Conti (60’ Keita), Deli; Bertolini (84’ Angiolini), Puzzoli (60’ Atzeni), Koné; Braschi (67’ Jallow). All. Galloppa.

Arbitro: Aldi di Lanciano.

Marcatori: 2’ rig. Bertolini, 72’ Jallow.

La Youth League può aspettare. Nel frattempo la Fiorentina Primavera si è presa la grande (e più che meritata) soddisfazione di battere il Bologna in trasferta grazie alle reti di Bertolini in avvio e del neo entrato Jallow nella ripresa. Un successo (il terzo nelle ultime quattro gare, il secondo di fila lontano dal Viola Park) che ha regalato a Trapani e soci il secondo posto in classifica a quota 17 punti, dietro al Genoa. Una gara molto ben giocata dalla formazione di Galloppa, che al netto di qualche big lasciato a riposo (mercoledì ci sarà infatti il tanto atteso debutto in Youth League contro il Legia Varsavia in Polonia) ha subito sbloccato il risultato grazie a una percussione di Bertolini che, atterrato da Happonen, si è guadagnato dopo 120" dal fischio d’inizio il rigore che poi lo stesso esterno ha trasformato. Da allora la Viola ha controllato al meglio la partita (centrando un palo con lo stesso Bertolini) e nella ripresa, grazie ai cambi, ha prima fallito il bis con Braschi e poi ha costruito in contropiede il 2-0: palla di Atzeni per Trapani che ha mandato in profondità Jallow, bravo a saltare il portiere e a depositare in rete.

An. Giann.