Giovanili. La Primavera corre: Parma ko

Fiorentina

2

Parma

1

FIORENTINA: Fei; Trapani, Sadotti, Turnone (85’ Bonanno), Balbo; Conti (60’ Keita), Montenegro; Kone, Puzzoli (74’ Atzeni), Bertolini (85’ Evangelista); Jallow (60’ Braschi). All. Galloppa.

PARMA: Astaldi; Mena, Conde, Trabucchi (75’ Avramescu), Castaldo; Konaté, Tigani; Ciardi (60’ Almeida), Plicco (68’ Balduzzi), Cardinali (60’ Drobnic); Mikolajewski. All. Corrent.

Arbitro: Ubaldi di Roma.

Marcatori: 12’ Jallow, 40’ Mikolajewski, 64’ rig. Braschi.

Primo posto in graduatoria raggiunto, anche se forse solo per una notte. È il grande obiettivo che ha centrato la Fiorentina Primavera, che al Viola Park ha steso per 2-1 il Parma nello scontro diretto e si è guadagnata la vetta del campionato, salendo a quota 21 punti. Partita, quella col Parma. che conferma la qualità della squadra dei giovani viola.

Un successo di prestigio confezionato grazie ai gol dei due centravanti: ci ha pensato infatti Jallow al 12’ a realizzare la rete dell’1-0 con un tap-in sugli sviluppi di un corner mentre poco dopo l’ora di gioco è stato Braschi che, con un cucchiaio alla Totti, ha trasformato il rigore guadagnato da Bertolini annullando il pari ospite di Mikolajewski.

Modo migliore per avvicinare il ritorno di Youth League contro il Legia Varsavia dunque non c’era: "Vorrei dedicare la vittoria anche al direttore Pradè, che ha avuto il coraggio e la dignità di dimettersi: con me è sempre stato carino" il pensiero di Galloppa a fine gara.

An. Gian.