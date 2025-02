Giovanili: quinta vittoria consecutiva per i viola. Primavera, Samp ko in tre minuti

Bum-bum Fiorentina. In appena tre minuti la Primavera ha ribaltato la Sampdoria centrando la quinta vittoria consecutiva in campionato. Un successo meritato quello della formazione di Galloppa che, priva di tre titolari aggregati in prima squadra (Harder, Caprini e Rubino), è riuscita a ribaltare un Doria battagliero - passato in vantaggio al 40’ con un colpo di testa di Bacic - grazie al rigore trasformato da Braschi al 43’ (arrivato a quota dieci centri) e al primo sigillo in viola del neo-arrivato Mazzeo, che da quando è stato acquistato a gennaio dalla Sestese ha già messo a referto, oltre al gol-vittoria di ieri nel recupero del primo tempo, anche tre assist.

Adesso per la Fiorentina, seconda in classifica, si apre una fase decisiva: mercoledì al Viola Park i quarti di finale di Coppa Italia col Cagliari mentre lunedì 10, a Roma, lo scontro diretto coi giallorossi, primi in classifica.

Andrea Giannattasio