Giovanili: sorteggiati i gironi. Tutto pronto per il "Viareggio». Baby viola, riecco il Mavlon

Prenderà il via tra un mese (il 17 marzo) la 75ª edizione della Viareggio Cup, il torneo di calcio internazionale dedicato ai settori giovanili di tutto il mondo che da quest’anno vedrà coinvolto nuovamente anche il mitico stadio "Dei Pini" di Viareggio, restaurato e pronto ad ospitare la finale del 31 marzo.

La Fiorentina - che parteciperà con l’Under-18 allenata da Marco Capparella - è stata sorteggiata nel girone 1 assieme ai serbi della Stella Rossa, all’Imolese e ai nigeriani del Mavlon, la squadra che un anno fa interruppe la corsa dei viola agli ottavi di finale. Da segnalare, tra le restanti 20 formazioni iscritte al torneo, la presenza di altre cinque rappresentative africane, due statunitensi, una greca, una spagnola, una brasiliana, un’australiana e una ucraina.

La Fiorentina, che conta otto successi nell’albo d’oro del torneo ma non vince la Coppa Carnevale dal 1992 (anno nel quale si impose per 3-2 in finale sulla Roma) potrà sfruttare il fattore campo visto tutte le gare dei viola del Viareggio verranno disputate al Viola Park.

A.Gian.