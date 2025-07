Giovanili: via alle visite mediche. Il 16 agosto il debutto in campionato. Primavera, si riparte: domani tutti al Viola Park

I primi a tornare al lavoro e a scendere in campo. La stagione della Fiorentina Primavera prenderà il via domani, quando alle 11 al Viola Park i ragazzi di Galloppa (confermato per il terzo anno di fila alla guida dell’Under-20) si ritroveranno al centro sportivo per le visite di rito. Per i baby, vicecampioni d’Italia, quella che prenderà il via a metà agosto con la prima giornata di campionato (fissata in casa il 16 col Torino) sarà un’annata importante: l’obiettivo di partenza sarà quello di centrare i playoff - visto che il gruppo dei 2006, tranne Rubino e Caprini, dovrebbe essere confermato - anche se il sogno è di vendicare il ko nella finale scudetto di fine maggio provando a vincere il tricolore in una stagione che vedrà i viola debuttare in Youth League.

Il programma di Sadotti e compagni (potrebbe essere il figlio d’arte il nuovo capitano) è già scandito: già domani pomeriggio il primo allenamento mentre per il resto della settimana sono previste doppie sedute, una al mattino alle 9:30 e una alle 18. Domenica 20 il test in famiglia al Viola Park contro la prima squadra. Detto della "vecchia guardia" che sarà riconfermata (ad eccezione dei 2005 che saluteranno), tra i volti nuovi che dall’Under-18 saliranno in Primavera sono da monitorare i centrocampisti Bonanno, Atzeni e Pisani e gli attaccanti Evangelista e Angiolini.

Andrea Giannattasio