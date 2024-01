Gli avversari. Cioffi e la ’sua’ gara: "Quel 4-0 è passato. Ora è tutto diverso»

Che sia un po’ la sua partita è scontato. Fiorentino di Piazza Beccaria. Gabriele Cioffi è un noto tifoso della Fiorentina, anche se oggi spera nello sgambetto. Ha bisogno di punti salvezza per la sua squadra. "L’ultima volta al Franchi con l’Udinese abbiamo vinto 4-0, non so se sia stata la mia partita più bella, ma mi dette grande soddisfazione. Però quella vittoria fa parte ormai del passato". Il presente racconta di una Fiorentina da affrontare al meglio. "In tre anni la squadra viola è cresciuta per mentalità e atteggiamento. C’è un lavoro importante che si crea con i risultati, mi aspetto una partita difficilissima in un ambiente caldo e molto euforico come il Franchi. Il fatto che abbiano giocato la Coppa Italia e tra poco avranno la Supercoppa è un piccolissimo, ma veramente piccolo, vantaggio. Hanno giocato martedì notte contro il Bologna e nel frattempo hanno recuperato tutti".

Infine una considerazione sulla formazione da opporre ai viola.

"Arrivare alla vigilia senza le idee chiare sarebbe un problema. Il dubbio nasce quando non ci sono segnali forti, ma ne ho ricevuti da tutti, anche chi non rientra tra le prime scelte. Giannetti sa di essere l’ultimo arrivato, ma non per questo lui o chi non gioca si deve rassegnare. Inoltre non faremo calcoli sulla diffida di Roberto Pereyra: c’è la necessità di fare punti".

Ale. La.