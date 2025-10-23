Gli avversari di stasera. L’inizio lento e l’odio per il viola. L’effetto Stadion spinge il Rapid

Alla fine sarà tutta una questione di ritmo. E la Fiorentina lo sa bene. Il pericolo maggiore in questi casi è sempre l’ambiente. Sulla carta non c’è paragone fra le rose delle due squadre, anche se fra i viola sono rimasti a casa due pezzi da novanta come Kean e Gosens. Il clima all’Allianz Stadion sarà di certo infuocato. Non una novità da queste parti. La Fiorentina lo ha testato con mano anche nell’estate del 2023. Preliminare con Italiano in panchina.

Quel Rapid aveva di certo molta più qualità, quello attuale punterà (quasi) tutto sulla spinta della propria gente. Che quando vede viola accentua il livello della rivalità. Colore che accomuna Fiorentina e Austria Vienna, gli acerrimi rivali cittadini del Rapid. A sostenere la squadra di Pioli ci sarà anche qualche viola d’Austria. Non fosse altro per assonanza cromatica.

L’Allianz Stadion (24mila posti) farà la sua parte. In campo la squadra di Stoger (ex calciatore del Rapid, in carriera ha allenato anche il Borussia Dortmund) dovrà provare a invertire un trend negativo. Un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite hanno fatto allontanare la vetta della classifica e complicato i piani di inizio stagione. Rispetto al confronto di un paio d’anni fa sono rimasti in due: il portiere Hedl e il capitano Seidl. Davanti c’è Antiste in prestito dal Sassuolo, mentre Mbuyi non sarà del match. In buona forma è segnalato l’austriaco Wurmbrand, che dovrebbe agire sul fronte destro dell’attacco, lì dove incrocerà i tacchetti con Parisi. Modulo di gioco che oscilla fra il 4-2-3-1 e il 4-3-3.

