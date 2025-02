Gli avversari. Giampaolo cauto: "Avversari forti»

Il tecnico del Lecce, Marco Giampaolo, ha presentato la partita del Franchi alla vigilia. "L’unico che non sarà della gara è Pierotti. Gli altri saranno a disposizione con quella che è stata la settimana di allenamento. Con Pierotti fuori contiamo quattro esterni, perché è convocato anche Banda. Poi bisogna fare i conti con la condizione fisica. Però ne abbiamo quattro, ci sarà bisogno di tutti perché quello è un ruolo usurante e di solito i primi cambi sono proprio lì".

Poi un pensiero sulla Fiorentina. "E’ una squadra di valore con qualche giocatore fuori, ma una rosa in grado di sopperire ai momenti di difficoltà. E’ forte ma non devi guardare in faccia l’avversario, di cui conosci già il valore".

Ale. La.