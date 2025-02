Gli avversari. Inzaghi sorride, ampia scelta. Thuram e Lautaro in attacco

Se la Fiorentina, per il match di stasera, dovrà fare a meno di un esercito di giocatori (tra quanti sono stati venduti a gennaio ed erano tesserati il 1° dicembre, chi non sta bene e soprattutto i cinque nuovi arrivati), l’Inter può sorridere. Rispetto alla gara di due mesi fa, infatti, Inzaghi potrà disporre di un sacco di pedine che erano assenti nei primi 17’ di gara (allora mancavano Acerbi, Frattesi, Carlos Augusto e Pavard) e dovrà rinunciare al solo Zalewski arrivato nel mercato di gennaio, oltre a Correa ai box da mesi. L’undici che ha in mente il tecnico nerazzurro per centrare tre punti che gli consentirebbero di appaiare il Napoli al primo posto in classifica sembra dunque già scritto: davanti a Sommer, Pavard, de Vrij e Bastoni, in mediana a destra Dumfries (out lunedì per squalifica) e a sinistra Dimarco nonostante la prestazione sottotono nel derby, con in mezzo al campo Barella e Mkhitaryan certi di un posto (mentre sono in corso riflessioni su Calhanoglu, in ballottaggio con Asllani). Davanti la Thuram e Lautaro.

A. Gian.