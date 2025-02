Gli enigmi di Palladino. Tattica, uomini, posizioni. Squadra senza equilibrio. E un mercato quasi inutile

Domande che rimangono in testa. Considerazioni tattiche che il giorno dopo la debacle di Verona sono rimaste senza risposta. La Fiorentina continua a faticare contro le medio piccole. La proposta di gioco non c’è, spesso è confusa e raramente ficcante. Un problema di non poco conto. Lo sollevò Pongracic dopo il Como, al ‘Bentegodi’ i limiti sono stati gli stessi pur con un Kean in più per un’ora. Non è bastato il colpo di testa in avvio. Troppo poco per superare Montipò. Troppo poco in generale. La Fiorentina ha perso equilibrio, ormai da settimane. L’intuizione di Palladino con Bove a far da elastico tra centrocampo e trequarti si è dissolta il 1° dicembre. Folorunsho si applica, è utilissimo alla causa, ma quell’idea di cui sopra è difficilmente replicabile. E infatti fin qui non si è trovato il modo di ri-attuarla.

Ci sono enigmi difficili da risolvere. Il 4-2-3-1 riproposto a Verona non sembra supportato dalle caratteristiche dei calciatori arrivati a gennaio. Dovendo giocare così - paradosso - aveva più senso tenersi in rosa Sottil e Ikoné, o almeno uno dei due. Un azzardo che non ha pagato tenere così aperti Folorunsho e Zaniolo, due che non hanno la gamba e lo strappo per giocare in quella posizione. L’impressione è che questa resti una fase di passaggio, ma il campionato corre e non aspetta. Qualcuna balbetta, altre no, i punti regalati alle piccole sono comunque un’enormità per pensare di lottare per un traguardo europeo prestigioso.

L’idea del 4-3-2-1 andrà messa sul campo in fretta, anche se gli infortuni sono un dato di fatto ma non un alibi. Quello di Adli si è sentito in modo particolare. Cataldi è crollato fisicamente, anche per questo Fagioli in panchina dal 1’ ha sorpreso. E venerdì con il Lecce realisticamente non ci sarà Kean. La scelta di non prendere un altro attaccante è l’ennesimo enigma che non trova risposta.

Alessandro Latini