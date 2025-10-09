Gli impegni con le nazionali. Dieci giocatori viola in campo. Dzeko e Kospo i primi a giocare

Dieci giocatori della Fiorentina sono impegnati in queste settimane con le rispettive Nazionali: gli impegni iniziano oggi e termineranno il 14 ottobre, cinque giorni prima della sfida con il Milan. Pioli punta ad avere il gruppo al completo per l’allenamento del 15 ottobre, quando rientreranno anche gli ultimi convocati: i tre azzurri, i tre dell’Under-21 e Gudmundsson con l’Islanda.

Si parte stasera con Dzeko e Kospo a Larnaca per affrontare Cipro nelle qualificazioni mondiali, e con Pongracic a Praga contro la Repubblica Ceca. Domani toccherà all’Italia Under-21 di Martinelli, Fortini e Ndour con la Svezia e a Gudmundsson che con la sua Islanda sfiderà l’Ucraina. Nel weekend spazio alla Nazionale maggiore con Kean, Piccoli e Nicolussi, attesi in Estonia. La prossima settimana proseguiranno gli impegni: il 12 ottobre Dzeko e Kospo affronteranno Malta in amichevole, il 13 Pongracic se la vedrà con Gibilterra, il 13 e 14 toccherà a Gudmundsson contro la Francia e alle Nazionali italiane, maggiore e Under-21.

A.Gian.