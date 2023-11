Gli impegni dei nazionali. Milenkovic, che festa in Serbia. E Kouame segna col Gambia

Ultimi impegni con le rispettive nazionali per i 10 calciatori della Fiorentina che in questi giorni hanno girato il mondo. Qualcuno tornerà a Firenze dopo aver raggiunto traguardi importanti come Milenkovic. Il difensore viola, con la sua Serbia, ha centrato la qualificazione agli Europei grazie al pari ottenuto con la Bulgaria. Vibrazioni positive anche per Kouamé. Ieri l’attaccate gigliato è andato in gol con la sua Costa d’Avorio, che ha vinto 2-0 in Gambia. Kouamé ha sbloccato la partita e ha giocato quasi tutti i 90 minuti. Anche Bonaventura e Biraghi hanno concluso ieri i loro impegni in questa sosta per le nazionali, con la partita dell’Italia contro l’Ucraina. Gli ultimi a rientrare saranno i sudamericani (Gonzalez, Quarta e Mina): la speranza della Fiorentina è quella di averli in campo per giovedì.

Alessandro Guetta