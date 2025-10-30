Gli impegni dietro l’angolo. Adesso subito il Lecce. Poi il turno Conference

All’orizzonte un Fiorentina-Lecce da far tremare i polsi per davvero. Partita diventata una sorta di pericoloso spareggio salvezza. Al Franchi arriveranno i consueti 20.000 spettatori per quella che si annuncia una giornata bivio per il futuro della Fiorentina. Inutile girarci intorno: partita da vincere a ogni costo. E possibilmente anche convincere. L’appuntamento contro i salentini (ore 15 il fischio d’inizio) rimette di fronte alla Fiorentina un avversario di più modesto livello rispetto al calendario terribile attraversato nel mese di ottobre.

Se contro le big i ragazzi di Pioli hanno faticato, adesso arrivano sfide sulla carta più abbordabili. Perché anche la trasferta in casa del Genoa (domenica 9 novembre alle 15) rientra nel lotto di quelle nelle quali ottenere tre punti. Un obbligo per la Fiorentina arrivare alla sosta di novembre con almeno altri sei punti in classifica.

In mezzo alle due partite di campionato, che a questo punto hanno la totale priorità nella gestione della fatica e degli uomini, c’è una trasferta tedesca in casa del Mainz (giovedì 6 novembre alle 18.45) che potrebbe rappresentare anche un primo match point qualificazione nella League Phase di Conference League.

Dopo le vittorie con Sigma Olomouc e Rapid Vienna la squadra di Pioli guida il gruppone con 6 punti (5 gol fatti e 0 subiti), logico che un’altra vittoria porterebbe in carrozza la Fiorentina almeno agli spareggi di febbraio, anche se poi l’obiettivo del club viola non può che essere quello di approdare direttamente agli ottavi di marzo arrivando tra le prime otto. Competizione che per la Fiorentina - a differenza del campionato - fin qui si è dimostrata comoda, complice un livello non eccelso. La trasferta di Mainz (anche i tedeschi hanno grandi problemi in Bundesliga) sulla carta è la più insidiosa.

Alessandro Latini