Gli ultimi allenamenti. Duello per il posto da centravanti. Kayode va verso la convocazione

Antivigilia di Milan-Fiorentina. La squadra di Italiano continua ad allenarsi al Viola Park per preparare la sfida con i rossoneri. Beltran ha recuperato dall’infortunio e sarà a disposizione per la partita di sabato, quindi il ballottaggio con Nzola è aperto. Kayode è reduce da quasi un mese di stop ma anche lui sembra in buone condizioni. Col Milan non ci sarà Ranieri, squalificato, motivo per cui il favorito accanto a Milenkovic è Quarta. Oggi allenamento alle 15, domani squadra in campo alle 11.