I convocati in Nazionale. Soltanto Kean con gli azzurri. Gosens parte per la Germania

Se mister Palladino ha convocato per oggi una riunione con tutto il suo staff per analizzare gli aspetti del lavoro da migliorare in vista della prossima stagione, la gran parte dei giocatori della Fiorentina sta già pensando alle vacanze. Non tutti però potranno rilassarsi fin da subito. C’è chi dovrà rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Tra questi Gosens con la Germania, Pongracic con la Croazia, Gudmundsson con l’Islanda e Kean con l’Italia. Moise, alla fine, è stato l’unico giocatore della Fiorentina convocato da Spalletti per gli impegni di qualificazione al prossimo Mondiale contro Norvegia e Moldavia. Non hanno superato il taglio dei preconvocati Comuzzo e Mandragora, che ha sperato fino all’ultimo. Cher Ndour è stato poi inserito da Nunziata nei pre convocati per l’Europeo Under 21, insieme a lui anche Bianco, di ritorno dal prestito al Monza e in attesa di capire cosa vorrà fare con lui Palladino in vista della prossima stagione. Dodo, invece non è stato preconvocato da Ancelotti nel Brasile.

Tutti i calciatori della rosa avranno comunque oltre un mese di ferie, i nazionali si aggregheranno con qualche giorno di ritardo rispetto al grosso del gruppo, che più o meno si radunerà al Viola Park nella prima settimana di luglio. La preparazione si svolgerà nel centro sportivo di Bagno a Ripoli ma come lo scorso anno la squadra sosterrà qualche mini tournée. Sicura quella in Inghilterra, all’interno della quale il 9 agosto si terrà il prestigioso test con il Manchester United.

Ale. La.