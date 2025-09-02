I giocatori con le Nazionali. U21, il forfait di Comuzzo. Convocato solo Ndour

Tempo di nazionali e la Fiorentina ’paga’ il suo tributo fornendo alle varie selezioni elementi importanti, sia per quanto riguarda le maggiori che le under 21. Moise Kean ha risposto alla chiamata di Gattuso per le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali contro Estonia e Israele. Il centravanti viola avrà l’onere e l’onore di avere sulle spalle buona aprte delle responsabilità offensive degli azzurri. Come detto, non sarà il solo a cercare un posto alla rassegna iridata. Dzeko e il giovane Kospo sono stati chiamati dal ct Barbarez; mentre Simon Sohm è ritornato a indossare la maglia della nazionale svizzera. Proseguono le convocazioni anche per Gudmundsson che insegue i Mondiali con l’Islanda. Come del resto Marin Pongracic e la sua Croazia.

Nella selezione Under 21 azzurra ci sarà solo Cher Ndour. Insieme a lui, infatti, sembrava che ci dovessere essere anche Niccolò Fortini, per Kayode che ha dato forfait al pari di Pietro Comuzzo, tornato a casa per un problema fisico, confermando il momento particolare che il difensore viola sta vivendo. Invece, in serata, il ct Silvio Baldini ha preferito chiamare un altro ex viola, Costantino Favasuli, ora al Catanzaro.

gi.mar.